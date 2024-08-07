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Wir sind die Jugendpresse

Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband junger Medienmacher*innen. Wir sind ein Zusammenschluss von Schüler*innen, Student*innen, Volontär*innen und Auszubildenden mit dem Berufsziel „irgendwas mit Medien”.

Die Jugendpresse hat elf Landesverbände, die einen Einstieg in unsere Strukturen ermöglichen und regionale und lokale Angebote vor Ort gestalten. Unsere Landesverbände freuen sich immer über neue Menschen.

Unsere Projekte

In zahlreichen Projekten gestalten wir Räume, um sich journalistisch auszuprobieren und mit anderen jungen Medieninteressierten zu vernetzen. Alle Informationen zu unseren Projekten und was gerade läuft, findest du auf unserer Internetseite.

Schau doch mal vorbei!

Hier findest du eine Übersicht unsere anstehenden Veranstaltungen. Meistens ist die Teilnahme für dich kostenlos. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Unsere Angebote

Irgendwas mit Medien? Mit unseren Angeboten unterstützen wir dich beim Einstieg in die Branche.

Neues aus der Jugendpresse

Termine, Ausschreibungen und Blogbeiträge: Das ist bei uns gerade los.

  • Aus- und Weiterbildungswochenende (MMW)

    Du möchtest Workshops zu journalistischer Arbeit und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche leiten? Du hast durch deine Ausbildung, dein Studium oder deine Erfahrungen in der Schüler*innenzeitungsarbeit das nötige Medien-Know-How?

    Dann bist du bei der Mobilen Medienakademie genau richtig. Hier kannst du dich auf einem Wochenendworkshop zur*zum Teamer*in ausbilden lassen und bekommst unser geballtes methodisches Wissen mit, um für jede Situation in einem MobAk-Workshop gewappnet zu sein. Für die Weiterbildung solltest du die Teamer*innen-Ausbildung schon gemacht haben.

    In der Weiterbildung beschäftigen uns genauer mit einem bestimmten Thema und erarbeiten gemeinsam, wie Workshops dazu gestaltet werden können.

    Mehr Infos zum Weiterbildungs-Thema folgen.

    MMW steht übrigens für Mega-MobAk-Wochenende!

    Mehr Informationen zur Mobilen Medienakademie findest du hier.


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    • 7. August 2024

  • Das sind die Sieger*innen 2026

    33 Zeitungen aus zwölf Bundesländern können sich über ihren diesjährigen Sieg beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder freuen.

    Auf der Jurysitzung in Stuttgart haben (Nachwuchs-)Journalist*innen und Vertreter*innen der Länder die besten Schüler*innenzeitungen in den sechs Schulkategorien und den Sonderpreisen ausgewählt.

    Wir gratulieren ganz herzlich allen siegreichen Redaktionen!

    Alle Preisträger*innen findet ihr hier!

    • 23. Februar 2024