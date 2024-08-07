Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband junger Medienmacher*innen. Wir sind ein Zusammenschluss von Schüler*innen, Student*innen, Volontär*innen und Auszubildenden mit dem Berufsziel „irgendwas mit Medien”.



Die Jugendpresse hat elf Landesverbände, die einen Einstieg in unsere Strukturen ermöglichen und regionale und lokale Angebote vor Ort gestalten. Unsere Landesverbände freuen sich immer über neue Menschen.