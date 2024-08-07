Wir sind die Jugendpresse
Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband junger Medienmacher*innen. Wir sind ein Zusammenschluss von Schüler*innen, Student*innen, Volontär*innen und Auszubildenden mit dem Berufsziel „irgendwas mit Medien”.
Die Jugendpresse hat elf Landesverbände, die einen Einstieg in unsere Strukturen ermöglichen und regionale und lokale Angebote vor Ort gestalten. Unsere Landesverbände freuen sich immer über neue Menschen.
Unsere Projekte
In zahlreichen Projekten gestalten wir Räume, um sich journalistisch auszuprobieren und mit anderen jungen Medieninteressierten zu vernetzen. Alle Informationen zu unseren Projekten und was gerade läuft, findest du auf unserer Internetseite.
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politikorange
Mitreden und mitbestimmen, das ist Politik. Mit uns kannst du Politik hautnah erleben. Zusammen sind wir politikorange. Mit dir.
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Mobile Medienakademie
Wir vermitteln Schüler*innen einen kompetenten Umgang mit Medien. Immer auf Augenhöhe: von Jugendlichen für Jugendliche.
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Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag
Junge Journalist*innen schauen sich kritisch das aktuelle parlamentarische Geschehen an.
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Schülerzeitungswettbewerb der Länder
Gemeinsam mit den Ländern suchen wir die besten Schüler*innenzeitungen Deutschlands.
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JugendPolitikTage
Wir stärken die politische Teilhabe junger Menschen – auf einem dreitägigen Event im Regierungsviertel und darüber hinaus.
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Youth Media Convention
Lernen, austauschen, netzwerken – die Youth Media Convention ist unsere Medienkonferenz von und für junge Medienbegeisterte.
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nah:dran – Medien für alle
nah:dran bringt Medien dahin, wo sie fehlen – in die ländlichen und strukturschwachen Räume Deutschlands, direkt zu jungen Menschen vor Ort.
Schau doch mal vorbei!
Hier findest du eine Übersicht unsere anstehenden Veranstaltungen. Meistens ist die Teilnahme für dich kostenlos. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!
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mobile Jugendredaktion – Halle auf Video
Morgen
Halle (Saale)
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Sportjournalismus
24. August 2026
Köln
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Jugendredaktion auf der gamescom
26. August 2026
Köln
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nah:dran Videoredaktion – Brennende Themen & Feurige Fragen
28. August 2026
Ribnitz-Damgarten
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politikorange-Redaktion zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
18. September 2026
Schwerin
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politikorange x Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus: Junge Berliner Wahlberichterstattung
18. September 2026
Berlin
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Jugendpresse Lab: Willkommenswochenende
26. September 2026
Göttingen
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Social-Media-Redakteur*innen für die Begleitung des Gleichstellungstags 2026 gesucht!
6. Oktober 2026
bcc Berlin Congress Center
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politikorange-Doku-Team zur Youth Media Convention 2026
9. Oktober 2026
Berlin
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Youth Media Convention 2026
9. Oktober 2026
Berlin
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Urban Stories – Nachwuchsjournalist*innen zwischen Frankfurt und Jerewan
15. Oktober 2026
Frankfurt am Main
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Jugendpresse Lab: Verbandsstruktur
17. Oktober 2026
Augsburg
Unsere Angebote
Irgendwas mit Medien? Mit unseren Angeboten unterstützen wir dich beim Einstieg in die Branche.
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Jugend-Presseausweis
Kostenloser Eintritt zu Veranstaltungen für deine Berichterstattung.
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Medien hautnah
Schau hinter die Kulissen und mache selbst Medien.
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Dein Ehrenamt
Die Jugendpressefamilie ist riesig und in ganz Deutschland aktiv.
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Sprungbrett in die Medien
Knüpfe Kontakte für deinen Einstieg in die Medienbranche.
Neues aus der Jugendpresse
Termine, Ausschreibungen und Blogbeiträge: Das ist bei uns gerade los.