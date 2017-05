Herr Stiegler, wenn Sie „Internationales Medienmanagement“ mit nur drei Hashtags beschreiben müssten, welche wären das?

#mediatrends #filmandtelevision #contentdevelopment

Und nun die längere Version: Was kann man sich unter einem Medienmanager vorstellen?

Medienmanager sind maßgeblich dafür verantwortlich, welche Inhalte wir in bestimmten Medien zu sehen und zu hören bekommen. Damit z.B. ein neuer Film in die Kinos kommt, muss er verschiedene Stufen der Ideenfindung, Konzeption, Produktion, Vermarktung und Distribution durchlaufen, an denen mehrere hunderte Menschen beteiligt sein können. „Harry Potter“ war anfangs nur eine Idee einer Autorin und durch strategisch gedachtes Medienmanagement entstand daraus eine mehrteilige Buch- und Filmreihe, Merchandising-Produktlinien, Themenparks und Spin-Off-Ideen. Und noch viel wichtiger: eine Geschichte, die Jung und Alt gleichermaßen beschäftigt und in ihrem Leben begleitet. Damit so eine Geschichte die Menschen erreicht, benötigt es Medienprofis, die wissen welche Rolle Medien in unserer Gesellschaft spielen, welche Geschichten und Inhalte relevant sind und welche Aufgaben diese für das Publikum übernehmen (von Information bis Unterhaltung). Als Medienmanager ist man der Kopf dieser Entwicklung: Man bringt die Inhalte unter die Menschen, die unsere Gesellschaft maßgeblich beeinflussen.

Wie stehen Journalisten und Medienmanagern zueinander?

Medienmanager arbeiten eng mit Journalisten zusammen, denn Journalisten liefern ganz wesentliche Inhalte, die von Medienmanagern in das Programm z.B. eines TV-Senders oder einer Tageszeitung aufgenommen werden: Berichte, Interviews oder Reportagen, die im besten Fall nach ihrer Veröffentlichung eine breite gesellschaftliche Diskussion auslösen können. Medienmanager benötigen ein Gespür dafür, welche Themen journalistisch aufgearbeitet werden sollten und sie müssen an informativer, aufgeklärter und spannender Berichterstattung interessiert sein, um Journalisten Freiheiten für ihre Arbeit zu ermöglichen. Oft sind Medienmanager auch Arbeitgeber im Journalismus, d.h. sie entscheiden maßgeblich mit, wenn es um Arbeitsbedingungen, Platzierung von Stories und Bezahlung geht. Auch der starken Welle der Digitalisierung kann nur gemeinsam begegnet werden: Wie kann eine Tageszeitung digital überleben? Das können nur Journalisten und Medienmanager gemeinsam lösen.

Wie studiert man Medienmanagement an der Karlshochschule? Was macht den Studiengang so besonders?

Der Studiengang verknüpft wirtschaftliches Grundverständnis mit einer internationalen Ausrichtung (viele internationale Studierende, verschiedene Fremdsprachen, Auslandssemester etc.). Er verbindet theoretisches Wissen und praktisches Können zu Medieninhalten, Medienkulturen und Rezeptionsprozessen. Man lernt bei uns nicht nur wie Medienindustrien „ticken“, sondern auch wie man selbst neue Formatideen und Stories entwickelt und produziert. So sind Formatentwicklungs-Workshops, Besuche bei den größten Medienmessen der Welt in Cannes, Praxiskontakte zu Medienhäusern wie dem ZDF und ein reflektiertes Verständnis, wohin sich Medienindustrien in der Zukunft entwickeln, maßgebliche Teile des Studiums. Ansonsten legt die Karlshochschule großen Wert auf die persönliche Weiterentwicklung unserer Studierenden. Die Betreuung ist sehr intensiv - fast schon eine Art Coaching. Für dieses Gesamtkonzept wurde unser Programm übrigens als erster und bisher einziger Medienmanagement-Studiengang in Deutschland mit dem Premium-Siegel der Akkreditierungskommission FIBAA ausgezeichnet - eine Art Hochschul-TÜV.

Was kann ich nach meinem Studium damit anfangen?

Nach dem Bachelorabschluss stehen dem Absolventen sehr viele Türen offen. Entweder im Berufsleben in einem der Medienmärkte von TV, Film, Radio, Print oder Online (vom „klassischen“ Medienmanager über Content-Entwickler, Film- und Fernsehproduzenten oder Marketingmanager) bis hin zu verwandten Berufsfeldern im Marketing, Eventmanagement oder Kulturmanagement. Das Verständnis für Medien ist sozusagen der Schlüssel, um in jeder Branche, die mit Medien arbeitet, Fuß zu fassen – dabei unterstützen wir die Studierenden auch mit frühen Unternehmenskontakten im Studium, sofern sie das möchten. Ein anschließendes Masterstudium, z.B. im Ausland, ist ebenfalls eine tolle Option, die dieses Studium ermöglicht.

Was sind die wichtigsten Kriterien um das Stipendium zu erhalten?

Es ist eigentlich relativ einfach: Wir wollen engagierte Menschen, die sich für Medien begeistern und die dafür brennen. Junge Menschen die vielleicht auch etwas in der Medienlandschaft und darüber hinaus verändern wollen und diese Begeisterung auch in ihrer Bewerbung entsprechend kreativ zum Ausdruck bringen. Der kreativen Freiheit ist da keine Grenze gesetzt. Wir wollen einfach nur wissen: Hat dieser Mensch richtig Lust auf diesen Studiengang und seine Inhalte? Also am besten die Module und Inhalte auf medienmanagement.karlshochschule.de gut durchlesen und in der kreativen Bewerbung darauf Bezug nehmen. Ich freue mich jedenfalls schon drauf.