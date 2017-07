Wie hat sich die Demokratie in Europa durch den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien verändert? Wie können wir sie schützen? Und welche Zukunft wollen wir für Europa? Darüber werden junge Medienmachende aus Polen und Deutschland vom 20. bis 25. August 2017 in Görlitz diskutieren, recherchieren und schreiben.

Die Teilnehmenden recherchieren in bilingualen Tandems zu einem selbstgewählten Thema und schreiben anschließend einen Artikel in ihrer jeweiligen Landessprache. Die Artikel veröffentlichen wir im „politikorange“-Blog und voraussichtlich auch in einer gedruckten Ausgabe des Jugendmagazins. Bei der Verständigung helfen Sprachmittler.

Dafür suchen wir zehn junge medieninteressierte Deutsche und zehn junge medieninteressierte Polen zwischen 16 und 26 Jahren, die Lust haben spannende Gäste aus Journalismus, Politik und Kultur zu interviewen, so wie Organisationen für Völkerverständigung und ihr Nachbarland, insbesondere die polnische Stadt Breslau bei einem Tagesausflug, kennenzulernen.

Das Seminar findet in der Jugendherberge in Görlitz statt und beginnt, bzw. endet am 20., bzw. 25. August jeweils mittags. Die Teilnahme kostet 25 Euro, Unterkunft und Verpflegung sind darin enthalten. Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 15. Juli unter https://gdb.jugendpresse.de/veranstaltungen/details/?land=brandenburg&id=364. Bei Fragen wendet euch bitte an m.birsens@jugendpresse.de