Teamer oder Teamerin werden

Wer kann sich ausbilden lassen?

Du bist im Landesverband aktiv oder willst es werden?

Du hast schon mal mit Medien gearbeitet oder hast auch sonst ein wenig Ahnung vom Medienmachen?

Du arbeitest gern mit anderen Jugendlichen zusammen und kannst dein Wissen weiter vermitteln?

Dann bist du genau der richtige Teamer oder die richtige Teamerin für die Mobile Medienakademie.

Was passiert nach meiner Ausbildung?

Alle ausgebildeten Teamenden haben die Möglichkeit, sich für offene Aufträge bundesweit zu melden und den Workshop gemeinsam mit einem anderen Teamenden durchführen. Fahrt- und Materialkosten werden erstattet und eine Aufwandsentschädigung ist auch drin.

Wo und wann ist die nächste Teamendenschulung?

Das nächste MobAk-Wochenende wird vom 1. bis 3. Dezember 2017 in Berlin stattfinden und vereint verschiedene Ausbildungen und Programmpunkte. Wir haben folgendes geplant:

A) Teamendenschulung (für neue und „alte“ Teamende, die noch keine MobAk-Ausbildung hatten bzw. ihre didaktischen Kenntnisse auffrischen wollen) mit folgenden Inhalten:

- Grundlagen der Mobilen Medienakademie

- Grundlagen der Workshop- und Seminarkonzeption

- Didaktische Konzeptionen zum MobAk-Themenfeld „Medien verstehen“

- Didaktische Konzeptionen zum MobAk-Themenfeld „Medien machen“

- Methodenschulung

- Interventionskompetenzen bei Unterrichtsstörungen oder Konfliktsituationen

B) Trainerausbildung (für bereits erfahrene Teamende, die selbst neue Teamende ausbilden möchten):

Du machst schon lange MobAk, hast eine Teamerschulung oder gar schon mehrere Schulungen im Bereich Seminargestaltung absolviert und möchtest jetzt die Fähigkeiten erlernen selbst Teamende auszubilden? Dann ist das MobAk-Wochenende genau das Richtige für dich! Wir starten bereits im Vorfeld des Wochenendes mit den Vorbereitungen und am Freitagabend mit den wichtigsten Grundlagen. Anhand der Teamerschulung am Samstag und Sonntag setzen wir diese Kenntnisse dann natürlich gleich praktisch um

C) Weiterbildung für Teamende (für Teamende, die bereits MobAk-Einsätze durchgeführt haben und ihre Kenntnisse jetzt in speziellen Bereichen vertiefen wollen):

Aktuell planen wir die Inhalte der Weiterbildung und freuen uns auch auf Themenwünsche unserer Teamerinnen und Teamer. Geplant ist u.a. ein Input zur Arbeit mit Grundschülerinnen und Grundschülern. Du würdest gern an der Fortbildung teilnehmen und hast einen konkreten Themenwunsch? Dann schreib uns eine E-Mail!

D) Arbeitstreffen (für MobAk-Experten und Expertinnen, Fans, Landeskoordinierende und Teammitglieder):

Parallel zur Teamendenschulung, Weiterbildung und Trainerausbildung arbeiten wir am Konzept und an Materialien der MobAk. Wir erarbeiten Projektideen, schreiben Konzepte und bereiten Förderanträge vor. Auch die Werbe- und Kommunikationsmaterialien stehen regelmäßig auf dem Prüfstand. Das Arbeitstreffen ist der perfekte Rahmen dafür. Und natürlich nehmen wir auch gern euren Input mit auf. Schickt uns bitte im Vorfeld eure Ideen zu, damit wir diese mit auf die Agenda setzen können.

E) Länderrunde (verpflichtend für Landeskoordinierende, offen für Interessierte und Delegierte):

Im Rahmen der Länderrunde tauschen wir uns über eure Erfahrungen aus und treffen gemeinsam Entscheidungen zur Weiterentwicklung der MobAk. Für alle Landesverbände, die die MobAk eigenständig koordinieren - oder dies zukünftig machen möchten - ist die MobAk-Länderrunde ein Pflichttermin. Idealerweise sind die jeweiligen Landeskoordinatoren und Landeskoordinatorinnen vor Ort. Wenn dies terminlich nicht einzurichten ist, sollte euch ein Delegierter oder eine Delegierte vertreten.

Zum Programmablauf (Vorab-Planung):

Freitag:

* Anreise, Kennenlernen

* 1. Teil Trainerschulung (nur für Trainer und Trainerinnen)

* gemeinsames Abendessen (auf Selbstzahlerbasis)



Samstag:

* Teamendenschulung mit integrierter Trainerausbildung

* parallel: Teamenden-Weiterbildung

* parallel: Arbeitstreffen

* abends: gemeinsames Abendessen und Weihnachtsfeier der Jugendpresse Deutschland



Sonntag:

* Abschluss Schulungen und Trainings

* Länderrunde (1-2h)



Bei inhaltlichen und organisatorischen Fragen stehen euch Vivien und das MobAk-Kernteam zur Verfügung. Ihr erreicht sie über: akademie[at]jugendpresse.de.

Für Unterkunft und Verpflegung ist gesorgt, deine Fahrtkosten erstatten wir dir entsprechende der Jugendpresse-Finanzordnung.

Wie melde ich mich an?

Anmelden kannst du dich ganz einfach über unsere Veranstaltungsdatenbank. Bitte beantworte bei deiner Anmeldung ALLE Fragen. Nur so können wir deine Anmeldung berücksichtigen und das MobAk-Wochenende optimal vorbereiten.

Fragen beantworten wir dir gern per Mail an akademie[at]jugendpresse.de oder per Telefon bei der Jugendpresse Deutschland: 030/394052500.